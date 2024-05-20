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Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г, №10 - Одеса (84659) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -23,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -12,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -22,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (4)
104,99
Економія: -14,58 грн
90,41 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
102,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
125,50
Економія: -35,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -16,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: порошок для орального розчину (1)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -22,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -18,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -16,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (3)
113,99
Економія: -23,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: порошок для орального розчину (9)
89,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (2)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн