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Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г, №10 - Львів (84659) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -14,58 грн
90,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
110,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
125,99
Економія: -35,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
120,99
Економія: -30,58 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -15,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: порошок для орального розчину (7)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
137,50
Економія: -47,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: порошок для орального розчину (5)
125,99
Економія: -35,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: порошок для орального розчину (5)
132,50
Економія: -42,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
134,99
Економія: -44,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
120,99
Економія: -30,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
120,99
Економія: -30,58 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -6,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
120,99
Економія: -30,58 грн
90,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: порошок для орального розчину (6)
123,99
Економія: -33,58 грн
90,41 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: порошок для орального розчину (8)
108,10 грн