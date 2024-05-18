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Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84659) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -14,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -15,58 грн
90,41 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: порошок для орального розчину (8)
103,50
Економія: -13,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -23,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
101,50
Економія: -11,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -22,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: порошок для орального розчину (5)
119,50
Економія: -29,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -19,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (2)
105,50
Економія: -15,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (3)
112,50
Економія: -22,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -18,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
132,50
Економія: -42,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -29,09 грн
90,41 грн