Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Запоріжжя (84657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: порошок для орального розчину (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Народна аптека
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Подорожник
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Всього: порошок для орального розчину (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Аптеки україни
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Подорожник
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Всього: порошок для орального розчину (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
1 соціальна аптека
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Всього: пакет (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б