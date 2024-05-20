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Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Одеса (84657) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
60,12
Економія: -6,67 грн
53,45 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
61,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (3)
61,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
61,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
60,70
Економія: -7,25 грн
53,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (2)
56,65
Економія: -3,65 грн
53,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
58,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
61,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (4)
61,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Всього: упаковка (1)
86,90
Економія: -33,45 грн
53,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: порошок для орального розчину (6)
65,70
Економія: -12,25 грн
53,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
63,04
Економія: -9,59 грн
53,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
65,40
Економія: -11,95 грн
53,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
54,04
Економія: -2,18 грн
51,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
53,51
Економія: -1,67 грн
51,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Всього: упаковка (2)
70,74
Економія: -17,29 грн
53,45 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
64,73
Економія: -11,28 грн
53,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: пакет (7)
77,70 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
Всього: упаковка (3)
63,04
Економія: -9,59 грн
53,45 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: пакет (2)
72,80
Економія: -18,50 грн
54,30 грн