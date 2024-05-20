Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Одеса (84657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Подорожник
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Всього: порошок для орального розчину (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека оптових цін
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Всього: пакет (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Ощад аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
1 соціальна аптека
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Всього: пакет (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б