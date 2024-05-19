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Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Львів (84657) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
89,50
Економія: -36,04 грн
53,46 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
67,74
Економія: -14,28 грн
53,46 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
67,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
69,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: порошок для орального розчину (3)
57,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Городок, вул. Перемишльська, 5-З
Всього: порошок для орального розчину (3)
71,00
Економія: -17,54 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Всього: упаковка (1)
79,14
Економія: -25,68 грн
53,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
Всього: упаковка (2)
76,63
Економія: -23,17 грн
53,46 грн
Ощад аптека
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Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Лемківська, 3-Б
Всього: упаковка (1)
61,90
Економія: -8,44 грн
53,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Всього: упаковка (1)
67,70
Економія: -14,24 грн
53,46 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Борислав, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
71,30
Економія: -17,84 грн
53,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (4)
73,73
Економія: -20,27 грн
53,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: порошок для орального розчину (4)
54,97
Економія: -3,11 грн
51,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 4
Всього: упаковка (1)
63,50
Економія: -10,04 грн
53,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 222-А
Всього: упаковка (1)
65,33
Економія: -11,87 грн
53,46 грн