Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Львів (84657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Липи Юрія, 20
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Львів, вул. Замарстинівська, 178
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
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Львів, вул. Грінченка, 2-А
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Всього: порошок для орального розчину (3)
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Львів, вул. Очеретяна, 10
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Червоної Калини, 68
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Всього: порошок для орального розчину (3)
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Городок, вул. Перемишльська, 5-З
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Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
Ощад аптека
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Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Лемківська, 3-Б
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Самбір, вул. Валова, 28/136
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Борислав, вул. Шкільна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Делятин, вул. 16-го Липня, 222-А