Ацетал C порошок для орального розчину 100 мг пакет 3 г, №10 - Запоріжжя (84655) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: порошок для орального розчину (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакет (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
Аптека копійка
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Всього: порошок для орального розчину (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 3
Пульс
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Пульс
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 14-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 27-А
Ірфарм
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Всього: порошок для орального розчину (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40