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Ацетал C порошок для орального розчину 100 мг пакет 3 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84655) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
Всього: упаковка (1)
56,10
Економія: -22,05 грн
34,05 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: порошок для орального розчину (7)
61,09
Економія: -10,09 грн
51,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
66,90
Економія: -20,40 грн
46,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), пакет (7)
53,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -10,00 грн
51,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
40,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
40,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
49,96
Економія: -2,00 грн
47,96 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
53,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (3)
50,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Всього: упаковка (2)
56,10
Економія: -22,05 грн
34,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
Всього: упаковка (1)
56,10
Економія: -22,05 грн
34,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: порошок для орального розчину (6)
49,71
Економія: -1,75 грн
47,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
68,50
Економія: -34,45 грн
34,05 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: порошок для орального розчину (4)
53,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любомль, вул. Незалежності, 27-А
Всього: упаковка (1)
46,74
Економія: -12,69 грн
34,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тячів, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -24,95 грн
34,05 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Борислав, вул. Коваліва, 14-А
Всього: порошок для орального розчину (4)
58,20 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: порошок для орального розчину (1)
53,00 грн