Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Запоріжжя (185314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Подорожник
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
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Покров, вул. Центральна, 39-А
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
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Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
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Олександрія, просп. Соборний, 111
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
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Миколаїв, вул. Південна, 37
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Миколаїв, просп. Центральний, 27/11