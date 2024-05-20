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Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Запоріжжя (185314) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
82,00
Економія: -14,00 грн
68,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -22,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
72,99
Економія: -6,96 грн
66,03 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
88,00
Економія: -21,00 грн
67,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
82,00
Економія: -15,00 грн
67,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -14,47 грн
66,03 грн
В інших містах:
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
84,43
Економія: -12,34 грн
72,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
75,50
Економія: -9,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -8,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -14,00 грн
68,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -14,00 грн
68,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -13,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (2)
76,99
Економія: -10,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -14,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
75,50
Економія: -9,47 грн
66,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
71,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: упаковка (3)
74,99
Економія: -8,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -5,96 грн
66,03 грн