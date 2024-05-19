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Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Львів (185314) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
96,50
Економія: -30,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
100,99
Економія: -34,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -25,97 грн
66,02 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -25,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -14,48 грн
66,02 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, пл. Ринок, 15/7
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -10,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -32,48 грн
66,02 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Сокаль, вул. Шептицького, 51
Всього: упаковка (1)
64,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -10,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-В
Всього: упаковка (2)
79,99
Економія: -13,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 14-А
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -16,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 332
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
71,50
Економія: -3,57 грн
67,93 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -10,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Всього: упаковка (4)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 21/1
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -21,97 грн
66,02 грн