Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Львів (185314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
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Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
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Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Аптека бам
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Мостиська, пл. Ринок, 15/7
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Сокаль, вул. Шептицького, 93
Пульс
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Сокаль, вул. Шептицького, 51
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Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
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Івано-Франківськ, вул. Героїв Крут, 12
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Тернопіль, вул. Київська, 10-В
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Луцьк, просп. Відродження, 14-А
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Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
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Рівне, вул. Соборна, 332
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Рівне, вул. Соборна, 156
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Рівне, вул. Київська, 77-А
Свк фарм
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Нетішин, просп. Незалежності, 15
Аптека
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
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Старокостянтинів, вул. Миру, 21/1