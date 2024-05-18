Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (185314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39