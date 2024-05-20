Ацетал таблетки 200 мг блістер, №20 - Запоріжжя (185313) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Ніжинська, 16
Авк фарм
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Бердичів, вул. Раскової, 1
Авк фарм
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Рівне, вул. Шевченка, 18
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
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Львів, вул. Зубрівська, 38
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К