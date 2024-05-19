Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг блістер, №40 - Київ (909352) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Аптека
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
Аптека
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Волиньфарм
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом