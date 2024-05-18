Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Київ, вул. Ревуцького, 16-А Всього: упаковка (1) 1059,82 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Київ, вул. Пироговського Олександра, 4 Всього: упаковка (1) 1059,82 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А Всього: упаковка (1) 1349,80 Економія: -289,98 грн 1059,82 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22 Всього: таблетки пролонгованої дії (20) 877,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1 Всього: таблетки пролонгованої дії (10) 1385,80 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Гора, вул. Центральна, 7 Всього: упаковка (1) 850,00 грн

Фармсвіт здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Миру, 44 Всього: упаковка (1) 916,53 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Графік роботи Клевань, вул. Деражнянська, 39 Всього: таблетки пролонгованої дії (10) 786,74 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ківерці, вул. Соборності, 5-А Всього: таблетки пролонгованої дії (10) 718,16 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: таблетки пролонгованої дії (20) 714,94 грн