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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг блістер, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (909352) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
1059,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1059,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
1349,80
Економія: -289,98 грн
1059,82 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
877,00 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1385,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Фармсвіт здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
Всього: упаковка (1)
916,53 грн
Рівнеліки
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Зачинено
Клевань, вул. Деражнянська, 39
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
786,74 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
718,16 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
714,94 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом