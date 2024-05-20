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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер, №40 - Запоріжжя (909351) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: блістер (2)
942,90 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (3)
942,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
1012,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
1280,00
Економія: -267,83 грн
1012,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
1250,00
Економія: -267,30 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
1280,00
Економія: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,80 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (1)
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (2)
1250,00
Економія: -267,30 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -268,23 грн
1009,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
1160,00
Економія: -246,71 грн
913,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,83 грн
982,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
1012,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
1157,20
Економія: -174,50 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,80 грн
982,70 грн