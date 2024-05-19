Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер, №40 - Львів (909351) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Берестейський, 104
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10