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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер, №40 - Львів (909351) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
1160,00
Економія: -246,71 грн
913,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,83 грн
982,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
1160,00
Економія: -177,32 грн
982,68 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
1285,00
Економія: -275,73 грн
1009,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,83 грн
982,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
1002,00
Економія: -19,30 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,80 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
1280,00
Економія: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (2)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -259,89 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн