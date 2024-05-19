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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер, №40 - Київ (909351) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
913,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
1160,00
Економія: -246,71 грн
913,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
1012,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
1251,50
Економія: -268,83 грн
982,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
1160,00
Економія: -246,71 грн
913,29 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
1157,20
Економія: -174,50 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
1280,00
Економія: -267,83 грн
1012,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
1280,00
Економія: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (2)
1263,00
Економія: -270,79 грн
992,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (2)
913,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
1002,00
Економія: -19,30 грн
982,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
1277,50
Економія: -274,39 грн
1003,11 грн