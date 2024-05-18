Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер, №40 - Харків (909351) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
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Київ, вул. Бориспільська, 34
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Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
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Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
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Київ, шосе Харківське, 144-В
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Київ, вул. Ревуцького, 16-А
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Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
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Київ, просп. Соборності, 6
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Київ, просп. Червоної Калини, 47
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Київ, просп. Воскресенський, 15
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А