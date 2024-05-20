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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Запоріжжя (150567) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
1209,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1143,39
Економія: -181,35 грн
962,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1164,07
Економія: -113,57 грн
1050,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1139,41
Економія: -117,66 грн
1021,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1059,79 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
838,00
Економія: -96,00 грн
742,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
1147,81
Економія: -157,02 грн
990,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1156,32
Економія: -143,42 грн
1012,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1155,00
Економія: -137,67 грн
1017,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1147,26
Економія: -197,39 грн
949,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1182,64
Економія: -123,29 грн
1059,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1158,20
Економія: -162,99 грн
995,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
889,00
Економія: -147,00 грн
742,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
1157,54
Економія: -78,29 грн
1079,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1162,30
Економія: -111,80 грн
1050,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1164,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1183,20
Економія: -128,28 грн
1054,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1140,84
Економія: -81,49 грн
1059,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
1097,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1166,61
Економія: -162,55 грн
1004,06 грн