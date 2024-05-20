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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Одеса (150567) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: банка (1)
1461,50
Економія: -405,10 грн
1056,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
1159,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1169,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
1139,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1155,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1159,53
Економія: -151,05 грн
1008,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
1058,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1159,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
969,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1174,46
Економія: -152,71 грн
1021,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1163,18
Економія: -188,98 грн
974,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1147,70
Економія: -125,95 грн
1021,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1176,01
Економія: -213,97 грн
962,04 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1054,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1156,55
Економія: -165,76 грн
990,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
1126,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1169,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
969,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1140,18
Економія: -114,01 грн
1026,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1), банка (3)
1058,90 грн