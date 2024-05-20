Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Одеса (150567) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 69 аптеках
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
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Одеса, вул. Преображенська, 65
Аптека копійка
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Одеса, пл. Грецька, 3/4
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
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Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
D.s.
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), банка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11