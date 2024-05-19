Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Львів (150567) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 97 аптеках
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Львів, вул. Федьковича, 10
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Львів, вул. Куліша, 47
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Львів, вул. Горської, 9