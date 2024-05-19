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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Львів (150567) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1054,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
997,95
Економія: -22,47 грн
975,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1058,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1096,97
Економія: -124,01 грн
972,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1149,87
Економія: -176,91 грн
972,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1161,41
Економія: -86,58 грн
1074,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
1103,99
Економія: -131,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1159,99
Економія: -187,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1163,99
Економія: -191,03 грн
972,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1058,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1096,97
Економія: -124,01 грн
972,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1054,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1149,87
Економія: -176,91 грн
972,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1169,48
Економія: -128,93 грн
1040,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1054,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1149,25
Економія: -74,42 грн
1074,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1163,99
Економія: -191,03 грн
972,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: банка (3)
1058,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1127,99
Економія: -155,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1180,99
Економія: -208,03 грн
972,96 грн