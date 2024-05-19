Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Київ (150567) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Саксаганського, 42
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
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Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Подорожник
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
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Київ, вул. Глибочицька, 44
Віталюкс
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Аптека низьких цін
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Київ, пл. Вокзальна, 1
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112