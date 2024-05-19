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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Київ (150567) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8)
1166,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1163,99
Економія: -191,03 грн
972,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1167,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1114,99
Економія: -142,03 грн
972,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
1058,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1165,61
Економія: -200,26 грн
965,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1141,84
Економія: -133,36 грн
1008,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1310,54
Економія: -199,98 грн
1110,56 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
1096,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1201,99
Економія: -229,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1107,99
Економія: -135,03 грн
972,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
1059,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1165,50
Економія: -200,15 грн
965,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1201,99
Економія: -229,03 грн
972,96 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1059,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: банка (2)
1058,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (2)
1112,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1312,19
Економія: -82,05 грн
1230,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1059,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1153,34
Економія: -187,99 грн
965,35 грн