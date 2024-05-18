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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Харків (150567) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
1170,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1317,53
Економія: -125,55 грн
1191,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1243,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
1331,66
Економія: -134,60 грн
1197,06 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1190,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
1329,87
Економія: -149,34 грн
1180,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1188,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
1253,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
1096,97
Економія: -124,01 грн
972,96 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
1173,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
1103,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1172,02 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
1199,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1155,11
Економія: -100,19 грн
1054,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
1248,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: банка (1)
1431,50
Економія: -395,30 грн
1036,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
1336,62
Економія: -144,64 грн
1191,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
1203,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1332,42
Економія: -135,36 грн
1197,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (2)
1196,55 грн