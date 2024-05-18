Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Харків (150567) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Машинобудівників, 1
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Харків, пл. Свободи, 8
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Аптека шар@
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
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