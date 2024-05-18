Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (150567) Лікарський препарат - ціни
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Дніпро, вул. Робоча, 178
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Нє болєй
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Дніпро, пров. Парусний, 10
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
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Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
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Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
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Дніпро, вул. Березинська, 19
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
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Дніпро, бульв. Слави, 28
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
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Дніпро, вул. Березинська, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Економна аптека
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79