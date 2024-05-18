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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (150567) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1139,96
Економія: -109,36 грн
1030,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1177,89
Економія: -187,10 грн
990,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1150,24
Економія: -99,74 грн
1050,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1151,02
Економія: -76,19 грн
1074,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1181,43
Економія: -106,60 грн
1074,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1170,15
Економія: -119,65 грн
1050,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1164,73
Економія: -160,67 грн
1004,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1148,47
Економія: -157,68 грн
990,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1176,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1175,45
Економія: -210,10 грн
965,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1166,17
Економія: -148,84 грн
1017,33 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
1333,82
Економія: -163,47 грн
1170,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1142,61
Економія: -134,13 грн
1008,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1177,78
Економія: -151,61 грн
1026,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1170,04
Економія: -133,91 грн
1036,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1140,73
Економія: -123,40 грн
1017,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (2)
1202,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1176,89
Економія: -168,41 грн
1008,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1180,10
Економія: -153,93 грн
1026,17 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1059,83 грн