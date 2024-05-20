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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг банка, №40 - Запоріжжя (150564) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
1008,00
Економія: -132,00 грн
876,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
1020,93
Економія: -99,60 грн
921,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
908,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
939,23 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
985,77
Економія: -111,45 грн
874,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
1000,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
999,30
Економія: -103,19 грн
896,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1003,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
908,59 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
768,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1016,37
Економія: -124,14 грн
892,23 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), банка (1)
1053,40
Економія: -195,30 грн
858,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
1021,22
Економія: -174,57 грн
846,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: таблетки пролонгованої дії (30)
1017,44
Економія: -70,90 грн
946,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
1003,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1022,58
Економія: -175,93 грн
846,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
1022,87
Економія: -122,88 грн
899,99 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
768,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
1006,67
Економія: -137,71 грн
868,96 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
985,51
Економія: -111,19 грн
874,32 грн