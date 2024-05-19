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Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг банка, №40 - Львів (150564) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
951,48
Економія: -21,43 грн
930,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
907,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1036,25
Економія: -93,58 грн
942,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
984,02
Економія: -109,70 грн
874,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
907,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2), банка (2)
1253,00
Економія: -378,50 грн
874,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1031,99
Економія: -157,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
1030,99
Економія: -156,67 грн
874,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1018,60
Економія: -75,93 грн
942,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: банка (3)
1253,00
Економія: -378,50 грн
874,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
902,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
985,22
Економія: -110,90 грн
874,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1045,99
Економія: -171,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1045,99
Економія: -171,67 грн
874,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: банка (3)
908,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
994,99
Економія: -120,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
1035,99
Економія: -161,67 грн
874,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
902,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
1025,68
Економія: -113,08 грн
912,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
947,20 грн