Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії 300 мг банка, №40 - Київ (150564) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Здорова сім`я
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Всього: банка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А