Тимолол-Дарниця (Timololum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
82,97
Економія при броні: -11,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
84,15
Економія при броні: -12,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
83,96
Економія при броні: -10,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,50
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
71,00
Економія при броні: -3,55 грн