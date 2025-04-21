Тимолол-Дарниця (Timololum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
83,84
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
86,08
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
78,82
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
84,77
Економія при броні: -15,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,70
Економія при броні: -12,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,50 грн