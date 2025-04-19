Тимолол-Дарниця (Timololum-Darnitsa)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
86,14
Економія при броні: -24,97 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ