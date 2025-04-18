Тимолол-Дарниця (Timololum-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
84,06
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
86,55
Економія при броні: -18,30 грн