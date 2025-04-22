Тимолол-Дарниця (Timololum-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
75,76
Економія при броні: -2,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
107,25
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
86,16
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
106,04
Економія при броні: -35,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,90
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
106,90
Економія при броні: -36,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
80,10
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
105,09
Економія при броні: -34,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
107,24
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
104,58
Економія при броні: -5,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
106,96
Економія при броні: -7,86 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
79,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Тимолол-Дарниця краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ