Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,23
Економія при броні: -37,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
264,32
Економія при броні: -33,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,00
Економія при броні: -40,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
248,20
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,23
Економія при броні: -10,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
282,38
Економія при броні: -51,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,35
Економія при броні: -31,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
239,59
Економія при броні: -30,51 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,77
Економія при броні: -46,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,25
Економія при броні: -67,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,43
Економія при броні: -80,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,25
Економія при броні: -54,34 грн