Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
187,08
Економія при броні: -38,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,09
Економія при броні: -63,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Економія при броні: -26,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,42
Економія при броні: -61,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,01
Економія при броні: -31,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90
Економія при броні: -26,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
279,55
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
278,11
Економія при броні: -40,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,50
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
278,51
Економія при броні: -58,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,45
Економія при броні: -64,24 грн