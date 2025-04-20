Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,77
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
263,29
Економія при броні: -13,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
278,67
Економія при броні: -59,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
274,70
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
279,77
Економія при броні: -52,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,98
Економія при броні: -65,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
269,01
Економія при броні: -66,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,38
Економія при броні: -53,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
260,24
Економія при броні: -57,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"