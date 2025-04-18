Харків (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,95
Економія при броні: -70,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,94
Економія при броні: -64,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
278,75
Економія при броні: -71,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
268,30
Економія при броні: -60,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"