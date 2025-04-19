Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
256,43
Економія при броні: -29,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
282,97
Економія при броні: -56,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
282,84
Економія при броні: -17,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,84
Економія при броні: -72,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,24
Економія при броні: -8,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,92
Економія при броні: -44,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,93
Економія при броні: -69,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,52
Економія при броні: -54,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,78
Економія при броні: -47,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,02
Економія при броні: -52,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
274,91
Економія при броні: -21,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
255,05
Економія при броні: -29,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
244,31
Економія при броні: -11,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"