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Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер, №60 - Одеса (174358) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
368,15
Економія: -20,15 грн
348,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
400,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
348,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: блістер (6)
322,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
374,32
Економія: -35,84 грн
338,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
348,20 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
367,10
Економія: -20,25 грн
346,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
383,28
Економія: -38,38 грн
344,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
383,99
Економія: -55,13 грн
328,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
389,45
Економія: -42,67 грн
346,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
378,47
Економія: -33,54 грн
344,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
322,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2), блістер (4)
322,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
390,99
Економія: -44,77 грн
346,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
365,64
Економія: -27,16 грн
338,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: блістер (5)
322,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
348,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (3)
371,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
382,66
Економія: -44,18 грн
338,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
368,73
Економія: -22,31 грн
346,42 грн