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Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер, №60 - Львів (174358) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
322,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
371,84
Економія: -33,06 грн
338,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -39,13 грн
328,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (1)
318,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
406,99
Економія: -78,13 грн
328,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
397,99
Економія: -69,13 грн
328,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
371,18
Економія: -31,22 грн
339,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
382,95
Економія: -38,02 грн
344,93 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
360,99
Економія: -32,13 грн
328,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
416,99
Економія: -88,13 грн
328,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
385,99
Економія: -57,13 грн
328,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (16)
435,99
Економія: -107,13 грн
328,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
364,99
Економія: -36,13 грн
328,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
389,99
Економія: -61,13 грн
328,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -78,13 грн
328,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
373,76
Економія: -35,28 грн
338,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
425,99
Економія: -97,13 грн
328,86 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
388,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
339,00 грн