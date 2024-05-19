Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер, №60 - Львів (174358) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Куліша, 15
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22