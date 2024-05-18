Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер, №60 - Харків (174358) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 257 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26