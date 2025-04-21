Глюкози розчин 10% для інфузій (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
32,31
Економія при броні: -0,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 112
6.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
32,31
Економія при броні: -0,97 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
23.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Медична, 15
24.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18-А
24.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
52.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія