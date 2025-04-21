Глюкози розчин 10% для інфузій (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
69,27
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
64,98
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
38,53
Економія при броні: -2,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,67
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
41,63
Економія при броні: -2,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
62.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
84.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія