Глюкози розчин 10% для інфузій (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
83,20
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
83,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
81,70
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
81,55
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
40,04
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
68,81
Економія при броні: -3,14 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
83,20
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
83,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Величковського, 40
7.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
27.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
44,68
Економія при броні: -0,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 65
37.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
42.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 34
42.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
63,23
Економія при броні: -2,63 грн