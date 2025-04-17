Глюкози розчин 10% для інфузій (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
67,67
Економія при броні: -10,28 грн
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
88,83
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
50,55
Економія при броні: -2,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
65,42
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,71
Економія при броні: -2,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
38,76
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
46,10
Економія при броні: -2,27 грн
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
69,15
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія