Глюкози розчин 10% для інфузій (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
73,62
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
46,09
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
42,16
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
70,46
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
69,82
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
63,89
Економія при броні: -2,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,96
Економія при броні: -2,19 грн
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
68,73
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
59,67
Економія при броні: -2,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
62,66
Економія при броні: -3,66 грн
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
81,17
Економія при броні: -10,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
66,18
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
75,00
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
41,84
Економія при броні: -1,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія