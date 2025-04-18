Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
9.2 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1104,60
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
10.7 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1104,60
Економія при броні: -30,60 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
12.1 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
60.0 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1050,00
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корнин, вул. Соборна, 27
80.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
94.3 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
98.9 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1025,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1025,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
105.0 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1128,50
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
105.0 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
105.1 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
105.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70 грн