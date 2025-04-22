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Ніцеромакс (Niceromax)
Ніцеромакс (Niceromax)
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
126.9 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1104,60
Економія при броні:
-50,20 грн
1054,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
128.2 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1074,00
Економія при броні:
-19,60 грн
1054,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1015,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
128.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1054,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
129.9 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1181,80
Економія при броні:
-127,40 грн
1054,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
130.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1074,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
133.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
988,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
135.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1087,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
136.3 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
136.3 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
136.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
136.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
136.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-В
144.6 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кролевець, вул. Лесі Українки, 10
144.7 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 3
147.5 км
Ніцеромакс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Корпорація Здоров'я
1201,70
грн
Забрати 25.04 після 12:00
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