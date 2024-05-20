Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАбиклав®Ціни в аптеках

Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер у пачці, №20 - Одеса (176074) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
271,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
245,98 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
242,74 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
242,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
245,98 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
276,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом