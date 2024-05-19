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Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер у пачці, №20 - Львів (176074) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
236,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер у пачці (2)
236,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
276,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
276,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
268,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
249,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
276,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
324,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн