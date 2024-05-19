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Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер у пачці, №20 - Київ (176074) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
276,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), блістер у пачці (3)
276,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (15)
282,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
276,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
299,04
Економія: -34,88 грн
264,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
282,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
245,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн